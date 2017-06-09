22:39 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Денис Глушаков: "Эх... будем работать"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча против Чили (1:1) на своей странице в Твиттере посетовал, что не смог забить в этой встрече. В концовке игры вратарь чилийцев Джонни Эррера отбил удар российского хавбека в падении через себя.

- Эх... будем работать, - написал Глушаков.

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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