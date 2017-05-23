Денис Глушаков: "Для меня матч с Португалией будет особенным"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017, отметив, что игра с Португалией станет особенной.

– Если получится занять одно из первых двух мест в группе, это вдохнет в нас уверенности, – цитирует Глушакова официальный сайт ФИФА. – Но самое главное – сыграть достойно, от души, от сердца. Тогда даже в случае неудачи наши болельщики поддержат команду: "Эти парни выложились на поле без остатка.

Для меня матч с Португалией будет особенным. Если бы удалось забить Португалии на родном стадионе – это было бы просто супер. Но тут многое зависит от того, на какой позиции буду играть в сборной. Черчесов видит меня скорее ближе к опорной зоне. Не факт, что у меня будет достаточно пространства и свободы, чтобы подключаться к атакам, как это происходит в "Спартаке".

Встреча с Португалией вызовет особый ажиотаж? Это объяснимо, многие хотят вживую посмотреть на Криштиану Роналду, – говорит полузащитник. – Хотелось бы, чтобы и на играх с Новой Зеландией и Мексикой тоже был аншлаг. Все-таки это первый в истории нашей страны Кубок конфедераций, волнительный момент. Нам очень важно, чтобы трибуны гнали команду вперед.

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