Денис Глушаков: "Чем больше спартаковцев в сборной, тем лучше"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что после празднования чемпионского титула игрокам нужно сосредоточиться на подготовке к Кубку конфедераций-2017. Он и еще пять футболистов вошли в расширенный состав сборной России на турнир.

- Это моя первая медаль чемпионата России – и сразу золотая, - цитирует официальный сайт ФИФА Глушакова. – Никогда в жизни так не праздновал, как в ночь после завоевания титула! Когда мы всей командой встретились у стадиона, я на радостях забрался на чью-то машину и немного помял крышу. Оказалось – машина нашего болельщика. Я уже заплатил за ремонт, хотя парень и был против.

Повеселились немного, и пора переключаться на сборную. Даже хорошо, что толком не отдохнули после окончания чемпионата – не успели растерять кондиции и эмоции. Чем больше спартаковцев в сборной, тем лучше. Очень хотелось бы, чтобы этот классный сезон принес еще чуть-чуть позитива.

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