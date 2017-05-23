Денис Глушаков: "Чем больше спартаковцев в сборной, тем лучше". ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:53 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Денис Глушаков: "Чем больше спартаковцев в сборной, тем лучше"

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Александр КОКОРИН и Олег ШАТОВ будут следить за Кубком конфедераций со стороны.Выбор Черчесова: без Кокорина, Мамаева и Шатова

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что после празднования чемпионского титула игрокам нужно сосредоточиться на подготовке к Кубку конфедераций-2017. Он и еще пять футболистов вошли в расширенный состав сборной России на турнир.

- Это моя первая медаль чемпионата России – и сразу золотая, - цитирует официальный сайт ФИФА Глушакова. – Никогда в жизни так не праздновал, как в ночь после завоевания титула! Когда мы всей командой встретились у стадиона, я на радостях забрался на чью-то машину и немного помял крышу. Оказалось – машина нашего болельщика. Я уже заплатил за ремонт, хотя парень и был против.

Повеселились немного, и пора переключаться на сборную. Даже хорошо, что толком не отдохнули после окончания чемпионата – не успели растерять кондиции и эмоции. Чем больше спартаковцев в сборной, тем лучше. Очень хотелось бы, чтобы этот классный сезон принес еще чуть-чуть позитива.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=5/news=денис-глушаков-хочу-забить-португалии-на-родном-стадионе-2886151.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Platinum1991

Чем больше спартаковцев в сборной, тем ХУЖЕ для сборной! "У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали судьи. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! С такими спартаковскими сборниками сборную ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал!!!

16:59

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Чувачёк, видимо, фанат к/ф "Джентельмены удачи".... Там ПОСЛЕДНЯЯ и КОЗЫРНАЯ фраза примерно так и звучала::: " Чем больше сдадим -- тем лучше"..... И под музыкальный проигрыш ЗЕКИ валят от ментов по трассе....

16:57

71

Нет, у него точно крышу снесло)))

16:57

Bibigon2000

тупоголовый,кому лучше?

16:57

maks69

Хоть в этом Глушаков прав...надо в сборную побольше спартаковцев...Другие участники КК перестраиваются и ближайший резерв присылают на КК. А у спартачей огромный опыт выигрывать у команд, которые "строятся" по ходу турнира !!!! Обязательно всех порвем !!!!!

16:51

barney_37

Один из самых тупых игроков нашего футбола, в 80 -х играл бы за какой нибудь завод. Во вторую лигу на врят ли бы взяли.

16:47

Спринт

Чем больше спартаковцев в сборной России, тем лучше для соперников сборной России. Это непреложная истина!

16:44

za_yatc

.

16:39

za_yatc

Человек противоречит сам себе. Хочет позитива и при этом увеличенного количества спартаковцев. Тут либо одно, либо другое, Денёчек.

16:39

marksan

В бой идут одни спартачи!

16:38

цскамакс

какой же он тупой

16:31

miker65

Только не ббрать неподдавамого обучению Макееева ( цитирую Карпина)и Кутепова!

16:14