Денис Глушаков: "Чем больше спартаковцев в сборной, тем лучше"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что после празднования чемпионского титула игрокам нужно сосредоточиться на подготовке к Кубку конфедераций-2017. Он и еще пять футболистов вошли в расширенный состав сборной России на турнир.
- Это моя первая медаль чемпионата России – и сразу золотая, - цитирует официальный сайт ФИФА Глушакова. – Никогда в жизни так не праздновал, как в ночь после завоевания титула! Когда мы всей командой встретились у стадиона, я на радостях забрался на чью-то машину и немного помял крышу. Оказалось – машина нашего болельщика. Я уже заплатил за ремонт, хотя парень и был против.
Повеселились немного, и пора переключаться на сборную. Даже хорошо, что толком не отдохнули после окончания чемпионата – не успели растерять кондиции и эмоции. Чем больше спартаковцев в сборной, тем лучше. Очень хотелось бы, чтобы этот классный сезон принес еще чуть-чуть позитива.
Дополнительная информация
ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=5/news=денис-глушаков-хочу-забить-португалии-на-родном-стадионе-2886151.html
Platinum1991
Чем больше спартаковцев в сборной, тем ХУЖЕ для сборной! "У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали судьи. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! С такими спартаковскими сборниками сборную ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал!!!
16:59
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Чувачёк, видимо, фанат к/ф "Джентельмены удачи".... Там ПОСЛЕДНЯЯ и КОЗЫРНАЯ фраза примерно так и звучала::: " Чем больше сдадим -- тем лучше"..... И под музыкальный проигрыш ЗЕКИ валят от ментов по трассе....
16:57
71
Нет, у него точно крышу снесло)))
16:57
Bibigon2000
тупоголовый,кому лучше?
16:57
maks69
Хоть в этом Глушаков прав...надо в сборную побольше спартаковцев...Другие участники КК перестраиваются и ближайший резерв присылают на КК. А у спартачей огромный опыт выигрывать у команд, которые "строятся" по ходу турнира !!!! Обязательно всех порвем !!!!!
16:51
barney_37
Один из самых тупых игроков нашего футбола, в 80 -х играл бы за какой нибудь завод. Во вторую лигу на врят ли бы взяли.
16:47
Спринт
Чем больше спартаковцев в сборной России, тем лучше для соперников сборной России. Это непреложная истина!
16:44
za_yatc
.
16:39
za_yatc
Человек противоречит сам себе. Хочет позитива и при этом увеличенного количества спартаковцев. Тут либо одно, либо другое, Денёчек.
16:39
marksan
В бой идут одни спартачи!
16:38
цскамакс
какой же он тупой
16:31
miker65
Только не ббрать неподдавамого обучению Макееева ( цитирую Карпина)и Кутепова!
16:14