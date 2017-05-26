14:38 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Черчесову подарили бочонок со шнапсом

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Сегодня. Нойштифт. Здесь будет работать сборная России.Секретный лагерь Черчесова: как будет жить сборная России

 

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в отеле в Австрии, куда заселилась национальная команда, преподнесли подарки, передают спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ. 

Наставнику вручили корзину с местными кулинарными изысками, а также бочонок со шнапсом. 

Напомним, что сегодня сборная России в составе 25 футболистов прилетела в Австрию на сбор перед Кубком конфедераций и заселилась в отель в Нойштифте. 

Полузащитник Роман Нойштедтер и голкипер Владимир Габулов прибудут в Австрию после окончания сезона в клубах. Вратарь Игорь Акинфеев присоединится к команде через несколько дней – игрока беспокоят боли в пятке.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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marksan

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