Черчесову подарили бочонок со шнапсом

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в отеле в Австрии, куда заселилась национальная команда, преподнесли подарки, передают спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

Наставнику вручили корзину с местными кулинарными изысками, а также бочонок со шнапсом.

Напомним, что сегодня сборная России в составе 25 футболистов прилетела в Австрию на сбор перед Кубком конфедераций и заселилась в отель в Нойштифте.

Полузащитник Роман Нойштедтер и голкипер Владимир Габулов прибудут в Австрию после окончания сезона в клубах. Вратарь Игорь Акинфеев присоединится к команде через несколько дней – игрока беспокоят боли в пятке.

Станислава Саламыча достойно встретили. Как своего. pic.twitter.com/bgQSBdZxmi – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 26 мая 2017 г.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России