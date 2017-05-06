Черчесов отметил хорошую посещаемость финала Кубка России и качество газона в Сочи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил хорошую посещаемость финального матча Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0). Он также подчеркнул, что за стадион и поле в Сочи стадно на Кубке конфедераций не будет.

– Вы побывали на финале Кубка России в Сочи. Какую полезную информацию для сборной извлекли?

– Многие российские города становятся реальными футбольными центрами. Скоро откроются стадионы во всех городах-хозяевах ЧМ-2018, и в каждом из них можно будет проводить игры любого масштаба. В этом плане мы на правильном пути.

Несколько лет назад я работал в Сочи, и с тех пор там изменилось все. Помню, как были всей командой на тогда еще только спроектированном стадионе "Фишт", фотографировались, когда туда только начали заливать бетон. Как и в нашем матче с бельгийцами, порадовал интерес болельщиков: тогда на сборную собрались полные трибуны, теперь – с учетом буднего дня – посещаемость тоже была хорошей. Как прекрасное и качество поля, за которое на Кубке конфедераций в Сочи определенно стыдно не будет.

Что касается самой игры, то испытал те же чувства, что и Юрий Семин, ровно год назад, когда как раз 2 мая "Легия" проводила победный финал Кубка Польши. Поскольку многое на кону, иногда в таких матчах страдает качество футбола. Но в итоге для каждой команды остается результат. На многие вещи смотришь под своим углом зрения – и, коль скоро команда, где есть кандидаты в сборную, победила, то из чисто прагматических интересов для нас это – позитив. Ведь и Миранчук забил великолепный гол, и Тарасов провел всю встречу на хорошем уровне, и Гильерме поднял над головой трофей как капитан. Когда у кандидатов в национальную команду положительные эмоции, для тренерского штаба это всегда хорошо. (Игорь РАБИНЕР)

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