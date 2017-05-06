10:27 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Черчесов надеется побороться за победу на Кубке конфедераций

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что на Кубок конфедераций команда должна поехать с расчетом на победу. Россияне сыграют в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

- Кубок – один. Команд – восемь. Каждая хочет его взять, в том числе и мы, - сказал Черчесов. - И нам очень важно, чтобы футболисты приехали в сборную именно с таким максималистским настроем. Этот настрой должен передаться и болельщикам, на поддержку которых очень надеемся. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

А почему-бы и нет?! Команда находится на высокой 61-й позиции в рейтинге ФИФА.Состав сборной соперники не знают,его даже Черчесов не знает.Есть все шансы выиграть на бумаге.

11:08

Русский Я

Все уже хорошо, мы попали в 1/4 кубка конфедераций, это ли не достижение?))

10:59

karwin

"За победу"??? Да вы, батенька, фантазер.

10:55