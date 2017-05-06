Черчесов надеется побороться за победу на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что на Кубок конфедераций команда должна поехать с расчетом на победу. Россияне сыграют в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

- Кубок – один. Команд – восемь. Каждая хочет его взять, в том числе и мы, - сказал Черчесов. - И нам очень важно, чтобы футболисты приехали в сборную именно с таким максималистским настроем. Этот настрой должен передаться и болельщикам, на поддержку которых очень надеемся. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова