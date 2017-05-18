 Церемония открытия Кубка конфедераций продемонстрирует уникальность России. ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:00 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Церемония открытия Кубка конфедераций продемонстрирует уникальность России

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Сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского станет лейтмотивом церемонии открытия Кубка конфедераций-2017, информирует пресс-служба турнира. Соревнования откроются матчем на стадионе "Санкт-Петербург" РоссияНовая Зеландия.

Церемония открытия начнется примерно за два часа до стартового свистка, который прозвучит в 18:00 по московскому времени. Она продлится около 20 минут. Сюжет церемонии расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.

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