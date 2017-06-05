Церемония открытия Кубка конфедераций будет длиться 23 минуты

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул в интервью "Известиям", что церемония открытия Кубка конфедераций будет скромнее подобных мероприятий на Олимпиадах. Турнир пройдет в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матч открытия состоится 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург".

– По продолжительности и размаху нашу церемонию открытия трудно сравнить с подобными мероприятиями на Олимпийских играх. Она будет длиться 23 минуты перед первым матчем турнира. Уверен, получится очень красивое шоу. Все детали раскрыть не могу, скажу лишь, что будут красочно представлены все четыре города, которые принимают Кубок, и выступят известные артисты.