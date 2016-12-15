14:12 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Центр выдачи паспортов болельщиков на Кубок конфедераций-2017 открылся в Сочи

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Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) на матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 открылся в Сочи. Выдача первых FAN ID начнется в феврале. Подобные центры также будут работать во всех городах, которым предстоит принять в следующем году турнир.

- В настоящее время регистрация для получения FAN ID на соревнования Кубка конфедераций 2017 года ведется на сайте www.fan-id.ru, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи. - Также процедуру регистрации можно пройти в центрах регистрации, в Сочи он открылся в торговом центре "Море Молл". Выдача первых FAN ID начнется в феврале 2017 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3874307

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