"Будь верен своей команде!" - девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017

Болельщики выбрали девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017, сообщает официальный сайт ФИФА.

Победу в голосовании одержал девиз: "Будь верен своей команде!". Кроме него болельщики также выбирали между вариантами: "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт–Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.