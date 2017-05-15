19:51 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

"Будь верен своей команде!" - девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017

0
0
0
0
1

Болельщики выбрали девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017, сообщает официальный сайт ФИФА.

Победу в голосовании одержал девиз: "Будь верен своей команде!". Кроме него болельщики также выбирали между вариантами: "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт–Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

atl4nt

Ничья с Португалией. Победа над Новой Зеландией. Поражение от Мексики. 3 место в группе. Отдых.

20:59