"Будь верен своей команде!" - девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017

Болельщики выбрали девиз сборной России на Кубке конфедераций-2017, сообщает официальный сайт ФИФА.
Победу в голосовании одержал девиз: "Будь верен своей команде!". Кроме него болельщики также выбирали между вариантами: "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт–Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
CONGRATULATIONS!🇷🇺⚽🏆🎉– FIFA.com (@FIFAcom) 15 May 2017
Here are the 8⃣ grand prize winners for the Be There with Hyundai Contest! #ConfedCup
➡https://t.co/k9SD2tdPMQ pic.twitter.com/YgqQxAyE3f
atl4nt
Ничья с Португалией. Победа над Новой Зеландией. Поражение от Мексики. 3 место в группе. Отдых.
20:59