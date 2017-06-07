Борис Игнатьев: "Тренерский штаб принял правильное решение, "отцепив" Нойштедтера"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым принял правильное решение не включать в итоговый состав на Кубок конфедераций защитника турецкого "Фенербахче" Романа Нойштедтера. При этом специалист отметил, что ждет от команды России хорошей игры на турнире.

Напомним, что в окончательную заявку на турнир, помимо Нойштедтера, не попали защитник Андрей Семенов и вратарь Александр Беленов.

– Тренерскому штабу было непросто принять решение о том, кто в итоге не попадет на домашний Кубок конфедераций, – сказал Игнатьев. – Убежден, что участие в обсуждении принимали и некоторые футболисты, которые составляют костяк сборной. Это непростой процесс, но решение, на мой взгляд, объективное. Не хочу казаться неким оракулом, но я был уверен, что Нойштедтера "отцепят". Не понимаю, как он может играть в нашей национальной команде. Наши специалисты насчет него приняли правильное решение.

– Как в целом оцените состав сборной России на Кубок конфедераций?

– К сожалению, мы потеряли большую группу серьезных футболистов. Эти игроки были бы на ведущих ролях в нашей команде. Но последняя игра с командой Венгрии показала, что наши футболисты стали понимать те идеи, которые доносит до них Черчесов. Лично я жду хорошей игры от сборной России. (Павел ГУРЕВИЧ)

Отметим, что в расширенном "списке 30" значился вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), который из-за травмы был заменен на Габулова. Кроме того из-за различных повреждений из первоначального списка были исключены защитник Мариу Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), нападающий Артем Дзюба("Зенит") и хавбек Роман Зобнин ("Спартак").

Если кто-то из окончательного "списка 23" получит травму, то до первого матча можно будет произвести одну замену, в том числе пригласить игрока не из "списка 30".

9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Павел ГУРЕВИЧ)

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