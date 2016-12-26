Борис Игнатьев: "Стадион на Крестовском? Спасибо, что достроили!"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что рад окончанию строительства стадиона на Крестовском острове. Сегодня будет подписан акт приема-передачи объекта.

– Спасибо, что достроили! Было много трепетных ожиданий, – сказал Игнатьев. – Все получилось, и теперь мы будем иметь еще одну большую современную арену.

Но было много лишнего и это говорит о нашей бесхозяйственности и об отношении ко всему тому, что происходит в жизни и в спорте, в частности.

Важно, что стройка завершилась и это самое большое завоевание. Наверное, есть еще какие-то аналоги такого же долгостроя. Многие люди, отвечающие за подготовку к чемпионату мира, были озабочены строительством. Главное, что успели к соревнованиям! (Любовь КОНЯЕВА)

Санкт-Петербург: построили! //

10 чудес "Крестовского"