Борис Игнатьев: "Черчесов процентов на 80 определился с составом на Кубок конфедераций"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в преддверии товарищеского матча национальной команды против Венгрии отметил, что в этой встрече будет важен и результат, и содержание игры. Также специалист отметил, что состав сборной России определен процентов на 80.

- В этой игре мы увидим изменения в лучшую или худшую сторону в игре нашей команды, - считает Игнатьев. - А также тактические моменты и новые веяния в сборной России, которые вносит тренерский штаб. Меня, например, интересует и результат. Конечно, лучше, чтобы наша команда выиграла у венгров. А если говорить о качестве игры, во многом от него будет зависеть результат. Поэтому содержание футбола, который покажут наши ребята, также важно. Надо понимать, по какому пути мы движемся вперед. В этом плане сегодняшняя игра даст пищу для размышления.

- Может быть, сейчас идет уже тот этап подготовки, когда надо наигрывать оптимальный состав перед Кубком конфедераций?

- Конечно. Это не менее важный момент. Наверняка у тренера в голове уже процентов на восемьдесят определился основной состав на Кубок конфедераций и свое тактическое видение, как команда должна играть. В матче с Чили будет уже прогон, репетиция. Все будет направлено на то, чтобы через эту игру подойти к матчу с Новой Зеландией. Начиная с состава и заканчивая питанием. У Черчесова после этого матча будет возможность за четыре дня до следующей товарищеской игры с Чили внести коррективы и поставить на домашний матч тот состав, который выйдет на поле в первом матче Кубка конфедераций. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).