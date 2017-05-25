Большую Неву не будут закрывать на время проведения Кубка конфедераций

Большая Нева, реки и каналы Санкт-Петербурга не будут закрываться для туристических судов в период проведения в городе матчей Кубка конфедераций. Ограничения, как сообщил губернатор Георгий Полтавченко, затронут только зону, прилегающую к стадиону "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове.

– Ограничение коснется исключительно водных путей, прилегающих к стадиону на Крестовском острове, – приводит ТАСС слова Полтавченко. – Прогулки по рекам и каналам, Большой Неве – все это остается, катайтесь на здоровье. Ограничения у стадиона введут только на время Кубка конфедераций.

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