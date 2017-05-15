Болельщики выбрали девизы для участников Кубка конфедераций-2017

На официальном сайте ФИФА завершилось голосование, по итогам которого были выбраны девизы для команд-участниц предстоящего Кубка конфедераций-2017.

"Будь верен своей команде!" – гласит девиз сборной России. Кроме него болельщики также выбирали между вариантами: "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".

Болельщики выбрали следующие девизы для участников Кубка конфедераций-2017:

Австралия: "Футболисты: гордость нации".

Германия: "11 игроков – 80 миллионов сердец – одна команда".

Камерун: "Неукротимые львы".

Мексика: "Вот они, воины Мексики".

Новая Зеландия: "Маленькая нация, большое сердце".

Португалия: "Легион болельщиков приведет тебя к победе".

Чили: "Сборная: гордость Чили".

Девизы украсят автобусы команд на Кубке конфедераций-2017.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт–Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.