20:01 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Болельщики выбрали девизы для участников Кубка конфедераций-2017

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На официальном сайте ФИФА завершилось голосование, по итогам которого были выбраны девизы для команд-участниц предстоящего Кубка конфедераций-2017.

"Будь верен своей команде!" – гласит девиз сборной России. Кроме него болельщики также выбирали между вариантами: "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".

Болельщики выбрали следующие девизы для участников Кубка конфедераций-2017:

Австралия: "Футболисты: гордость нации".

Германия: "11 игроков – 80 миллионов сердец – одна команда".

Камерун: "Неукротимые львы".

Мексика: "Вот они, воины Мексики".

Новая Зеландия: "Маленькая нация, большое сердце".

Португалия: "Легион болельщиков приведет тебя к победе".

Чили: "Сборная: гордость Чили".

Девизы украсят автобусы команд на Кубке конфедераций-2017.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт–Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Дополнительная информация

http://ru.fifa.com/confederationscup/games/be-there-with-hyundai/winning-slogans.html

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Хряк

Хряк Девиз должен быть, имхо, таким : ОуСР :) ЗЫ: СР-сборная РОССИИ . 21:04

21:05

Хряк

Девиз должен быть, имхо, таким : ОуСБ :) ЗЫ: СР-сборная РОССИИ .

21:04

King's Bounty IIII

все стремные...

21:00

Thomas_Boy_

Вся эта затея - глупость.

21:00

wedes

Буду болеть за португальцев)

20:59

AloneStranger

То, что мертво, умереть не может!

20:39

баламошка

"Будь верен своей команде!" ////////////////////А они сбежать что ли куда-то могут? Они собираются быть неверными сборной России или как? P.S. И девиз - тупой, и Забияка,волк позорный в лыжных очках, - тупой.

20:21