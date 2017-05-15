Болельщики выбрали девизы для участников Кубка конфедераций-2017

На официальном сайте ФИФА завершилось голосование, по итогам которого были выбраны девизы для команд-участниц предстоящего Кубка конфедераций-2017.
"Будь верен своей команде!" – гласит девиз сборной России. Кроме него болельщики также выбирали между вариантами: "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".
Болельщики выбрали следующие девизы для участников Кубка конфедераций-2017:
Австралия: "Футболисты: гордость нации".
Германия: "11 игроков – 80 миллионов сердец – одна команда".
Камерун: "Неукротимые львы".
Мексика: "Вот они, воины Мексики".
Новая Зеландия: "Маленькая нация, большое сердце".
Португалия: "Легион болельщиков приведет тебя к победе".
Чили: "Сборная: гордость Чили".
Девизы украсят автобусы команд на Кубке конфедераций-2017.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт–Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/confederationscup/games/be-there-with-hyundai/winning-slogans.html
Хряк
Хряк Девиз должен быть, имхо, таким : ОуСР :) ЗЫ: СР-сборная РОССИИ . 21:04
21:05
Хряк
Девиз должен быть, имхо, таким : ОуСБ :) ЗЫ: СР-сборная РОССИИ .
21:04
King's Bounty IIII
все стремные...
21:00
Thomas_Boy_
Вся эта затея - глупость.
21:00
wedes
Буду болеть за португальцев)
20:59
AloneStranger
То, что мертво, умереть не может!
20:39
баламошка
"Будь верен своей команде!" ////////////////////А они сбежать что ли куда-то могут? Они собираются быть неверными сборной России или как? P.S. И девиз - тупой, и Забияка,волк позорный в лыжных очках, - тупой.
20:21