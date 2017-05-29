15:55 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Болельщики смогут бесплатно ездить между городами на матчи Кубка конфедераций

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Между городами-организаторами Кубка конфедераций-2017 будут организованы бесплатные железнодорожные поезда. Проезд будет бесплатным для фанатов с билетами на матч и с паспортом болельщика.

- Для болельщиков будут доступны современные комфортабельные купейные вагоны, - приводит официальный сайт транспортной дирекции ЧМ-2018 слова генерального директора АНО "Транспортная дирекция - 2018" Терентий Мещеряков. - На некоторых маршрутах будут ходить двухэтажные составы.

Никакой дополнительной платы за проезд с болельщика взиматься не будет: даже постельное белье будет бесплатным. Регистрация на сайте простая, примерно такая же, как и при оформлении стандартного железнодорожного билета. Так что все сделано максимально удобно.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

http://transport2018.com/press-relizy/5614/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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King's Bounty IIII

неплохо устроились в купе с бельем и на халяву а кто оплачивает банкет ??

16:58

greyk

У нас только со своих дерут по пять шкур.Кто за это все бесплатное платить будет?

16:50

kamaz505

ха, интересно как? если даже билетов, у большинства, на руках до сих пор нет)))

16:15