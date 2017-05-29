Болельщики смогут бесплатно ездить между городами на матчи Кубка конфедераций

Между городами-организаторами Кубка конфедераций-2017 будут организованы бесплатные железнодорожные поезда. Проезд будет бесплатным для фанатов с билетами на матч и с паспортом болельщика.
- Для болельщиков будут доступны современные комфортабельные купейные вагоны, - приводит официальный сайт транспортной дирекции ЧМ-2018 слова генерального директора АНО "Транспортная дирекция - 2018" Терентий Мещеряков. - На некоторых маршрутах будут ходить двухэтажные составы.
Никакой дополнительной платы за проезд с болельщика взиматься не будет: даже постельное белье будет бесплатным. Регистрация на сайте простая, примерно такая же, как и при оформлении стандартного железнодорожного билета. Так что все сделано максимально удобно.
Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
King's Bounty IIII
неплохо устроились в купе с бельем и на халяву а кто оплачивает банкет ??
16:58
greyk
У нас только со своих дерут по пять шкур.Кто за это все бесплатное платить будет?
16:50
kamaz505
ха, интересно как? если даже билетов, у большинства, на руках до сих пор нет)))
16:15