Болельщики смогут бесплатно ездить между городами на матчи Кубка конфедераций

Между городами-организаторами Кубка конфедераций-2017 будут организованы бесплатные железнодорожные поезда. Проезд будет бесплатным для фанатов с билетами на матч и с паспортом болельщика.

- Для болельщиков будут доступны современные комфортабельные купейные вагоны, - приводит официальный сайт транспортной дирекции ЧМ-2018 слова генерального директора АНО "Транспортная дирекция - 2018" Терентий Мещеряков. - На некоторых маршрутах будут ходить двухэтажные составы.

Никакой дополнительной платы за проезд с болельщика взиматься не будет: даже постельное белье будет бесплатным. Регистрация на сайте простая, примерно такая же, как и при оформлении стандартного железнодорожного билета. Так что все сделано максимально удобно.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России