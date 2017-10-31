Более 90 процентов болельщиков высоко оценили безопасность на Кубке конфедераций-2017

Более 90 процентов болельщиков, которые посетили Кубок конфедераций-2017, проходивший в России, высоко оценили уровень безопасности во время турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.

В опросе принимали участие 10 тысяч человек, которые отвечали на вопросы до, во время и после Кубка конфедераций. Более 90 процентов из них были гражданами России.

Напомним, что турнир проходил с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем Кубка конфедераций стала сборная Германии, которая в финале турнира обыграла Чили (1:0).