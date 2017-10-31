Более 90 процентов болельщиков высоко оценили безопасность на Кубке конфедераций-2017

Более 90 процентов болельщиков, которые посетили Кубок конфедераций-2017, проходивший в России, высоко оценили уровень безопасности во время турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.
В опросе принимали участие 10 тысяч человек, которые отвечали на вопросы до, во время и после Кубка конфедераций. Более 90 процентов из них были гражданами России.
Напомним, что турнир проходил с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем Кубка конфедераций стала сборная Германии, которая в финале турнира обыграла Чили (1:0).
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=10/news=%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BF%D0