Более 8 тысяч человек, включая 800 казаков, обеспечат безопасность на Кубке конфедераций в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что безопасность во время матчей Кубка конфедераций-2017 будут обеспечивать более 8 тысяч человек. Дополнительно для охраны привлекут порядка 800 казаков, почти 600 работников частных охранных предприятий и более 1 тысячи волонтеров, которые прошли специальную подготовку.

- Всего охрану правопорядка в Сочи будут обеспечивать больше 8 тысяч человек, - цитирует ТАСС Кондратьева. - Из них 5,5 тысячи - непосредственно сотрудники органов правопорядка: 4 тысячи - работники МВД, и здесь, по аналогии с Олимпиадой, будут привлечены сводные отряды из соседних Ставропольского края, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Республики Адыгея. Кроме того, в Сочи будут работать 1,5 тысячи сотрудников регионального управления Росгвардии.

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