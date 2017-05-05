Более 750 плакатов разместят в Москве в преддверии Кубка конфедераций

Более 750 плакатов, на которых будут изображены футболисты сборных-участниц Кубка конфедераций 2017 года, разместят в Москве, информирует сайт мэра города. Также на плакатах, которые будут развешаны до 3 июня, будут изображены символы Кубка конфедераций и чемпионата мира – золотой кубок и волк Забивака. Размещение плакатов начнется после майских праздников. Их можно будет увидеть вдоль крупных дорог и магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Спартак", где пройдут матчи Кубка конфедераций.