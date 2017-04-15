Более 25 тысяч сотрудников МЧС будут работать на Кубке конфедераций

Более 25 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Кубке конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. На особый учет взято 224 объекта, из которых 216 введено в эксплуатацию. Помимо 25 тысяч человек, в обеспечении безопасности будет задействовано 1,7 тысячи единиц техники.

В рамках подготовки к турниру состоялось более 30 межведомственных тренировок.

- Подобные мероприятия проводились на территории городов-участников уже более 30 раз, в них были задействованы свыше 1,5 тысячи сотрудников чрезвычайного ведомства и более 250 единиц современной техники, - пояснили в пресс-службе МЧС. - Основными задачами межведомственных учений является не только отработка практических действий по реагированию на ЧС, но и совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.