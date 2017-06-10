Билл Туилома: "С нетерпением ждем матча с Россией на Кубке конфедераций"

Полузащитник сборной Новой Зеландии Билл Туилома подчеркнул, что он рад приезду команды в Россию на Кубок конфедераций. Первый матч на турнире новозеландцы проведут 17 июня против хозяев. В этой группе также выступят Португалия и Мексика.

– У меня был ранний рейс, но я рад приезду, – приводит nzfootball.co.nz слова Туиломы. – Мы здесь, и все кажется намного реальнее. Все мы с нетерпением ждем начала тренировок и первую игру с Россией.

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