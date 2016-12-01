Билеты на Кубок конфедераций поступили в свободную продажу

Стартовал первый этап свободной продажи билетов на матчи Кубка конфедераций-2017. Приобрести их можно в специальном разделе на официальном сайте ФИФА. Стоимость билетов на игры группового турнира варьируется от 960 рублей до 11 400 (первая категория на матч открытия). На финал можно попасть за сумму от 2560 до 16 400 рублей.

Отметим, что специально для граждан России была введена четвертая, самая дешевая категория билетов. Приобрести их могут только россияне.

Вчера завершился предварительный этап продажи, на котором было продано более 48 тысяч билетов. Кубок конфедераций пройдет в Сочи, Казани, Москве, и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля.