Билетный центр Кубка конфедераций-2017 откроется в Казани 26 - 27 апреля

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что билетный центр ФИФА в преддверии Кубка конфедераций 2017 года откроется в Казани 26 - 27 апреля.

Вчера билетные центры были открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Как ранее сообщал "СЭ", в Казани открытие центра было перенесено из-за пожара.

– В Москве, Петербурге и Сочи центры открылись. Центр в Казани будет открыт 26 - 27 апреля, потому что последствия пожара не полностью устранены, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Требуется работа всех систем, которые должна запустить ФИФА. У них есть регламент, мы ничего не можем сделать. Сейчас там идут работы по установке терминалов и прочее. Проблем с этим центром не будет.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

В Казани сгорела билетная касса ФИФА