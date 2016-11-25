Билан и Гагарина споют про лучший город на церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017

В шоу перед церемонией жеребьевки Кубка конфедераций примут участие победитель Евровидения Дмитрий Билан и призер этого конкурса Полина Гагарина, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Они исполнят композицию "Этот город" группы "Браво". Также с ними споет победительница шоу "Голос" Дина Гарипова. С отдельным номером выступит Григорий Лепс.

Напомним, на турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, а последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.

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