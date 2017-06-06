Безвизовый въезд болельщиков Кубка конфедераций-2017 в Россию начнется 7 июня

Заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков рассказал, что болельщики Кубка конфедераций-2017 с 7 июня смогут въехать в Россию без визы. Для этого им понадобится только паспорт болельщика.

- Согласно действующему законодательству со среды 7 июня иностранные болельщики смогут въехать на территорию России без оформления визы, но при наличии паспорта болельщика, - приводит ТАСС слова Романкова. - Документ они могут получить по почте абсолютно бесплатно. Выезд из страны по документу будет осуществляться вплоть до конца Кубка конфедераций плюс десять дней после финала турнира.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.