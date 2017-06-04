Бернд Шторк: "Тактическая выучка и физподготовка - сильные стороны сборной России"

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк отметил, что национальная команда России существенно поменялась по сравнению с чемпионатом Европы-2016. 5 июня в Будапеште состоится товарищеский матч сборных.

- Я видел матчи сборной России на чемпионате Европы, и могу сказать, что с тех пор в ней произошло очень много изменений, - цитирует ТАСС Шторка. - Прежде всего, поменялся главный тренер, началась смена поколений, команда перешла на схему с тремя центральными защитниками. Не хочу сравнивать ту команду с нынешней, но по последнему матчу с бельгийцами я заметил, что Россия делает ставку на тактическую выучку и физическую подготовку, это ее сильные стороны. Команда проделала хорошую работу в том матче и выглядела очень достойно.

Думаю, предстоящая игра станет хорошей проверкой сборной России перед Кубком конфедераций.

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России