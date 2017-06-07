Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций-2017 привел к коррупционному скандалу в Мексике

Большой спрос на российские визы в связи с предстоящим Кубком конфедераций-2017 привел к коррупционному скандалу в Мексике. Представители полиции, охранявшие посольство России в Мехико, получали взятки от просителей виз.

– Мы привлекли внимание властей и попросили провести расследование, в итоге двоих полицейских уже точно уволили, еще по одному идет разбирательство и проверка, – приводит "РИА Новости" слова консула России Дмитрия Болбота.

Отмечается, что болельщикам не нужна виза для въезда в Россию, для этого необходимо иметь при себе паспорт болельщика. Однако полицейские, замешанные в скандале, не знали об этом.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.