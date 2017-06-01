Австралия объявила состав на Кубок конфедераций-2017

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу объявил окончательный состав на матчи Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт Федерации футбола Австралии.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом турнире сборная сыграет с Германией (19 июня, Сочи), Камеруном (22 июня, Санкт-Петербург) и Чили (25 июня, Москва).

Состав сборной Австралии выглядит следующим образом:

вратари: Дэнни Вукович ("Сидней"), Митчелл Лангерак ("Штутгарт", Германия), Мэтью Райан ("Генк", Бельгия);

защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Иокогама Ф. Маринос", Япония), Дилан Макгоуэн ("Пасуш де Феррейра", Португалия), Райан Макгоуэн ("Гуйчжоу Чжичэн", Китай), Бейли Райт ("Бристоль Сити", Англия), Трент Сейнсбери ("Интер", Италия), Брэд Смит ("Борнмут", Англия);

полузащитники: Джексон Ирвин ("Бертон Альбион", Англия), Миле Йединак ("Астон Вилла", Англия), Массимо Луонго ("КПР", Англия), Марк Миллиган ("Бани Яс", ОАЭ), Аарон Муй ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия), Джеймс Троизи ("Мельбурн Виктори"), Айдин Хрустич ("Гронинген", Голландия);

нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэйхилл ("Мельбурн Сити"), Мэттью Леки ("Ингольштадт", Германия), Джейми Макларен ("Дармштадт", Германия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария).

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