Авиакомпании смогут проверять подлинность Fan ID

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ запустило сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщиков (Fan ID), сообщает официальный сайт организации. Сервис разработан для тех авиакомпаний, которые будут осуществлять перевозку иностранных болельщиков в Россию на матчи Кубка конфедераций-2017.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства Fan ID дает право въезда без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча. Игры турнира пройдут с 17 июня по 2 июля.

Ранее сообщалось, что паспорт болельщика также даст возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах Кубка конфедераций.