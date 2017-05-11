18:53 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Авиакомпании смогут проверять подлинность Fan ID

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Министерство связи и массовых коммуникаций РФ запустило сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщиков (Fan ID), сообщает официальный сайт организации. Сервис разработан для тех авиакомпаний, которые будут осуществлять перевозку иностранных болельщиков в Россию на матчи Кубка конфедераций-2017.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства Fan ID дает право въезда без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча. Игры турнира пройдут с 17 июня по 2 июля. 

Ранее сообщалось, что паспорт болельщика также даст возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://minsvyaz.ru/ru/events/36863/

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