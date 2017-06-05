Артуро Видаль: "Отправляемся в Россию за еще одной мечтой"

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию из самолета перед вылетом в Россию.

Во вторник чилийцы должны прилететь в Москву на товарищеский матч со сборной России в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. 8 июня чилийцы проведут предыгровую тренировку на стадионе ЦСКА, где и пройдет встреча.

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

В группе В Кубка конфедераций-2017 сборная Чили сыграет против Камеруна, Германии и Австралии.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили