Артем Ребров: "От сборной России я не отказывался"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что приедет на Кубок конфедераций, если это будет нужно национальной команде. Также игрок отметил, что никогда не отказывался от выступлений за сборную России.

- У нас часто любят из контекста слова вырвать и поставить их в главные новости, - заявил Ребров. - От сборной я не отказывался. Мое несогласие быть вторым или третьим номером не значит, что я какой-то обиженный. Не значит это, что первый или никакой. Мне 33 года, у меня семья и дети. Мне хотелось бы спокойно готовиться к играм в клубе и проводить время с семьей. Потому что со сборной очень сложный график. Не каждый выдержит.

Тем более для молодых ребят было бы полезнее побыть рядом с Акинфеевым, окунуться в эту атмосферу. Если, не дай Бог, что-то случается, главный тренер всегда может позвонить мне. Всегда с удовольствием приеду. То есть нет никаких конфликтов и разногласий. Видимся, общаемся. Ничего такого нет, как это кто-то пытается выставить.

Напомним, Ребров прервал обет молчания, который соблюдал на протяжении всего сезона, побывав на прошлой неделе в редакции "СЭ".