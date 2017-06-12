Артем Ребров: "Кубок конфедераций мог стать для Зобнина вишенкой на торте"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров выразил уверенность, что хавбек клуба Роман Зобнин успешно восстановится после тяжелой травмы. Игрок сборной России получил травму в товарищеском матче с Венгией (3:0), выбыл ориентировочно на 4-5 месяцев и пропустит Кубок конфедераций-2017.

- Рома провел очень сильный сезон, и Кубок конфедераций мог стать для него вишенкой на торте, который Зобнин сам себе преподнес, - сказал Ребров. - Ему тяжело, но, думаю, парень справится. Главное быть готовым морально, что придется нелегко. Но, зная Романа, не сомневаюсь, что он справится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).