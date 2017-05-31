Артем Дзюба: "Не хотелось бы ехать в Мумбай"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не хотел бы ехать в Индию для проведения товарищеского матча с местной сборной. Ранее в СМИ сообщалось, что команды могут провести контрольную встречу в октябре 2017 года.

– Появилась информация, что Россия сыграет с Индией товарищеский матч. Хотели бы поехать в Мумбай?

– Я бы не хотел, - сказал Дзюба. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика(24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России // Полное интервью с Артемом Дзюбой