12:59 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Артем Дзюба: "Главное, чтобы колено позволило сыграть в Кубке конфедераций"

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Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба выразил надежду на то, что состояние здоровья позволит ему сыграть в Кубке конфедераций-2017. Форвард из-за проблем с коленом провел несколько тренировок по индивидуальной программе, накануне он провел первое занятие вместе с командой на сборе в Австрии.

- Главное, чтобы колено позволило сыграть на Кубке конфедераций, - цитирует официальный Твиттер сборной России Дзюбу. 

В эти минуты сборная проводит третью тренировку на сборе в Нойштифте. 

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/868759500777558016

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