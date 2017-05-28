Артем Дзюба: "Главное, чтобы колено позволило сыграть в Кубке конфедераций"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба выразил надежду на то, что состояние здоровья позволит ему сыграть в Кубке конфедераций-2017. Форвард из-за проблем с коленом провел несколько тренировок по индивидуальной программе, накануне он провел первое занятие вместе с командой на сборе в Австрии.

- Главное, чтобы колено позволило сыграть на Кубке конфедераций, - цитирует официальный Твиттер сборной России Дзюбу.

В эти минуты сборная проводит третью тренировку на сборе в Нойштифте.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

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