"Арсенал" пожелал Габулову вернуться из сборной России с победами

"Арсенал" поздравил вратаря Владимира Габулова с приездом в сборную России и пожелал голкиперу вернуться в клуб с победами. Сегодня Габулов присоединился к национальной команде. Вратарь прибыл в расположение сборной с опозданием из-за стыковых матчей с "Енисеем" (1:2, 1:0) за место в премьер-лиге.
"От души поздравляем Владимира и желаем пробиться в основной состав сборной России, обойтись без травм, вернуться в "Арсенал" с хорошим настроением и победами" - говорится в сообщении.
Подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После ночного приезда Игоря Акинфеева и Габулова в составе теперь 28 футболистов. Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 игроков должна быть оформлена не позднее 7 июня.
Напомним, после австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
Дополнительная информация
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/vladimir-gabulov-prisoedinilsya-k-sbornoy-rossii/
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