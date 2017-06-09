Аркадий Дворкович: "Надеюсь, с Чили сборная России покажет свою атакующую сторону"

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович выразил надежду на то, что игрокам национальной команды удастся заменить травмированных Романа Зобнина и Алана Дзагоева. Также он признался, что хотел бы увидеть атакующую игру в товарищеском матче с Чили.

– Как оцените готовность сборной?

– По одному матчу тяжело оценивать игру сборной. Видно, что акцент был сделан на игру в защите. Надеюсь, сегодня покажем другую сторону. Атакующую. Конечно, отсутствие Зобнина и Дзагоева – большая потеря для команды. Но надеюсь, что наши игроки смогут заменить их своим умением.

– Уверены, что Кубок Конфедераций пройдет на высоком организационном уровне?

– Я в этом не сомневаюсь. (Павел ГУРЕВИЧ, Ярослав СУСОВ)

Встреча состоится сегодня, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.