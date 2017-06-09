Аркадий Дворкович: "Надеюсь, с Чили сборная России покажет свою атакующую сторону"

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович выразил надежду на то, что игрокам национальной команды удастся заменить травмированных Романа Зобнина и Алана Дзагоева. Также он признался, что хотел бы увидеть атакующую игру в товарищеском матче с Чили.
– Как оцените готовность сборной?
– По одному матчу тяжело оценивать игру сборной. Видно, что акцент был сделан на игру в защите. Надеюсь, сегодня покажем другую сторону. Атакующую. Конечно, отсутствие Зобнина и Дзагоева – большая потеря для команды. Но надеюсь, что наши игроки смогут заменить их своим умением.
– Уверены, что Кубок Конфедераций пройдет на высоком организационном уровне?
– Я в этом не сомневаюсь. (Павел ГУРЕВИЧ, Ярослав СУСОВ)
Встреча состоится сегодня, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.
Дворкович приехал на стадион pic.twitter.com/WtLJrZLBgc– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 9 июня 2017 г.
dt
Я не понимаю, что этот дилетант от спорта делает на сайте СЭ практически перед каждым важным спортивным событием? Ему кто-то родственником здесь приходится?) Я понимаю: папа - шахматист, ну, а сын-то... сын - чиновник. А в России - быть чиновником, это хуже в глазах общественности, чем быть проституткой, хоть ты в какие раздевалки заходи... Давайте тогда и мнение Берковой приводите. Ну, или Бузовой на худой конец. Удачи.
19:16