Антон Шунин: "Понимал, что не сыграю на Кубке конфедераций, но хочу попасть на чемпионат мира"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил, что в стране большая конкуренция среди голкиперов за попадание в сборную России. 30-летний футболист подчеркнул, что мечтает вернуться в национальную команду. Шунин провел за сборную два матча, последняя из которых состоялась в 2011 году против команды Греции (1:1).

– Конечно, я буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную, – цитирует ТАСС Шунина. – Какой футболист не мечтает играть за национальную команду? Я не исключение, но в главную команду страны должны попасть сильнейшие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира.

Кубок конфедераций-2017? Если честно, я понимал, что из ФНЛ у меня мало шансов попасть в сборную. Тем более в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России