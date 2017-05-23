Антон Шунин: "Понимал, что не сыграю на Кубке конфедераций, но хочу попасть на чемпионат мира". ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:32 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Антон Шунин: "Понимал, что не сыграю на Кубке конфедераций, но хочу попасть на чемпионат мира"

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Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил, что в стране большая конкуренция среди голкиперов за попадание в сборную России. 30-летний футболист подчеркнул, что мечтает вернуться в национальную команду. Шунин провел за сборную два матча, последняя из которых состоялась в 2011 году против команды Греции (1:1).

– Конечно, я буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную, – цитирует ТАСС Шунина. – Какой футболист не мечтает играть за национальную команду? Я не исключение, но в главную команду страны должны попасть сильнейшие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира.

Кубок конфедераций-2017? Если честно, я понимал, что из ФНЛ у меня мало шансов попасть в сборную. Тем более в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4272697

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