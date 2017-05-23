Антон Шунин: "К сожалению, сборную России в последнее время много критикуют"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин выразил надежду на то, что на предстоящем Кубке конфедераций-2017 сборную России будут поддерживать так же, как и на Euro-2008. Голкипер отметил, что вряд ли активно сможет следить за ходом турнира.

– Мы играем дома, и в этом наше преимущество, – цитирует ТАСС Шунина. – К сожалению, в последнее время национальную команду много критикуют, и мне бы хотелось, чтобы Кубок конфедераций изменил это отношение. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать наших так же сплоченно, как в 2008 году.

Мой брат с друзьями очень хотят поехать на финал Кубка. Мы недавно обсуждали это, но у "Динамо" в этот период будут сборы. Хотя посмотреть было бы интересно.

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