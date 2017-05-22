Анге Постекоглу: "Перед Кубком конфедераций нас ждет важная игра с Саудовской Аравией"

Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу заявил, что на данный момент вся команда сосредоточена на матче против Саудовской Аравии в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира-2018. Австралийцы примут соперника на своем поле 8 июня. На данный момент сборная идет на третьем месте в группе В, отставая от Японии и Саудовской Аравии на три очка.

– Я доволен тем, что мы смогли вызвать этих игроков для предстоящего международного турнира, – цитирует официальный сайт Федерации футбола Австралии Постекоглу. – Но сначала все наше внимание будет сосредоточено на матче против Саудовской Аравии в Аделаиде. Это важная игра.

У нас плотная группа, Саудовская Аравия серьезный соперник, но мы всегда хорошо проводим матчи на домашней арене и я не вижу причин, почему мы должны неудачно выступить в этот раз. После этого у нас будет хорошая возможность проверить свои силы против сильнейших стран мира.

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