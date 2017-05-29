Андрей Семенов: "Свист на трибунах после матча с Кот-д'Ивуаром? Мы уже это пережили"

Защитник сборной России Андрей Семенов после тренировки подчеркнул, что игроки уже пережили свист на трибунах после поражения в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2), передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Он также добавил, что остановить форварда сборной Португалии Криштиану Роналду возможно за счет командных действий.

– Вы играли в товарищеском матче со сборной Кот-д'Ивуара, когда россияне проиграли. В чем соперник нас превзошел? Показалось, что только в технике. – вопрос Семенову.

– Было схожее впечатление от игры. В этом компоненте, наверное, немного проигрываем ивуарийцам. Но тот же Заа, который нам забил, показал высокий уровень и в английской премьер-лиге.

– Тяжело пережили свист на трибунах?

– Мы уже это пережили, сделали работу над ошибками.

– О ком из соперников по Кубку конфедераций знаете больше всего?

– Самые известные, конечно, португальцы. Но мы пока о них не думаем – будем двигаться от матча к матчу.

– Неужели к встрече с Роналду относитесь равнодушно?

– Все прекрасно понимают, что это за футболист, но нельзя делать акцент только на нем.

– Как остановить Криштиану?

– За счет командных действий. Другие сборные показывали то, как играть против него – быстрая подстраховка, например.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

