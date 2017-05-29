Андрей Семенов: "Один в один с Криштиану Роналду никто в мире не справится, но мне больше нравится Месси"

Защитник сборной России Андрей Семенов после тренировки отметил, что никто в мире не справится с нападающим "Реала" Криштиану Роналду один в один, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Он также добавил, что ему больше импонирует форвард "Барселоны" Лионель Месси.

– Один в один с Криштиану никто в мире не справится, – отметил Семенов. – Но мне больше нравится Месси.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.