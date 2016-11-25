Андрей Малахов: "Почему я был обижен на Кокорина за посещение ночного клуба после Euro-2016? Да потому что игры не было"

Знаменитый шоумен, который вместе с Яной Чуриковой проведет церемонию жеребьевки Кубка конфедераций-2017, Андрей Малахов в интервью "СЭ" рассказал, что был обижен на нападающего Александра Кокорина за посещение ночного клуба в Монако после Euro-2016. В июле после вылета сборной России с турнира появилась информация, что Кокорин и Мамаев потратили крупную сумму на вечеринке в Монте-Карло. Впоследствии они были оба переведены в дублирующие составы клубов, однако затем извинились и вернулись в основу.

– Вы были одним из тех, кто жестко прошелся по Кокорину и Мамаеву за знаменитую вечеринку в Монако. Кокорин на время был отлучен от сборной, но в ноябре его вернули в команду. Вы одобряете такое решение?

– Послушайте, все совершают ошибки, – ответил Малахов. – Хотя я, естественно, за то, чтобы результат показывали не в ночных клубах, а на поле. Мне не важно, кто как отдыхает и где проводит свободное время. Главное, чтобы люди выходили на поле и показывали хорошую игру. Почему я тогда был обижен? Да потому что игры не было! Вот была бы игра – делайте тогда, что хотите. Вы пришли на работу – и за вами следит вся страна. Огромное количество молодых ребят пишут нам письма о том, как они не могут пробиться, что у них нет денег на форму и бутсы, и они готовы умереть на поле за страну и за футбол. А вместо этого мы иногда видим вот такие досадные моменты…

Полное интервью Андрея Малахова