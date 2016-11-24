Андрей Канчельскис: "Уверен, что Дзагоев выступит на Кубке конфедераций"

В преддверии жеребьевки Кубка конфедераций бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, какие соперники были бы полезны для россиян и кто из игроков мог бы сыграть на турнире. Жеребьевка Кубка конфедераций пройдет 26 ноября в Казани.

– Костяка у сборной пока нет. Но есть опытные футболисты, которые давно выступают за национальную команду и, думаю, продолжат это делать. Например, Глушаков, Самедов и Акинфеев. Он на сегодняшний день – лучший вратарь. Если бы не Игорь, то в воротах оказывалось бы по 3 – 4 мяча. Одними из лидеров являются Березуцкие, Шатов, Дзюба. Уверен, что сыграет Дзагоев. Подтянется и Смолов. Эти игроки основные на сегодняшний день. Из молодежи мне понравились Зобнин, Миранчук.

Уже в субботу состоится жеребьевка Кубка конфедераций. Все соперники достаточно сильны для того, чтобы проверить, на что мы способны. Но мне хотелось бы увидеть матч россиян с Чили или победителем Кубка африканских наций. (Любовь КОНЯЕВА)