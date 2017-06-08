Андреас Кепке: "Кубок конфедераций - шанс для молодых игроков проявить себя"

Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке отметил, что его не беспокоит обилие молодых игроков в заявке немецкой команды на Кубок конфедераций-2017. По его словам, этот турнир позволит молодежи проявить себя перед чемпионатом мира.

– Каждая сборная сама вправе определять состав, – цитирует АР Кепке. – Мы решили использовать Кубок конфедераций как шанс для ребят, которые не были на первом плане. Такой опыт очень ценен для них. К тому же некоторые игроки основного состава получили травмы. Это пять или шесть игроков. Кубок конфедераций не такой затяжной, как чемпионат мира, но он проходит в состоянии напряжения и в высоком ритме.

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