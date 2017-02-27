Анатолий Пахомов: "Стадион "Фишт" готов на 100 процентов"

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что стадион "Фишт" готов на 100 процентов, а продажа билетов на товарищеский матч сборной России с командой Бельгии стартует 1 марта. На стадионе в Сочи пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Первым матчем на реконструированной арене станет товарищеская игра сборных России и Бельгии, запланированная на 28 марта.

– Стадион "Фишт" готов на 100 процентов, – цитирует "Р-Спорт" Паховома. – Визит ФИФА – обычная рабочая поездка. Ждем замечаний, которые устраним, но каких-то проблем нет. Продажа билетов на матч с Бельгией стартует как раз в день визита комиссии ФИФА – 1 марта.