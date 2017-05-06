13:52 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Анатолий Пахомов: "Сочи готов к Кубку конфедераций"

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Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что город готов к проведению Кубка конфедераций-2017. Сегодня в столице Олимпиады-2014 открылся тематический парк турнира. В мероприятии приняли участие бывший хавбек "Ливерпуля" и сборной Австралии Харри Кьюэлл, а также экс-форвард сборной России, посол Сочи на ЧМ-2018 Дмитрий Булыкин.

- После проведения зимних Олимпийских игр мы готовы к проведению любого масштабного событийного мероприятия, - цитирует ТАСС Пахомова. - Кубок конфедераций нас заставил немного поработать, потому что нужно было привести в спортивное состояние стадион "Фишт". Это удалось сделать, на стадионе успешно прошли три тестовых матча. Мы готовы к проведению матчей Кубка конфедераций.

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http://tass.ru/sport/4236469

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