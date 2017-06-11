Анатолий Бышовец: "Сборная России объединена игровой идеей"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец доволен работой Станислава Черчесова на посту наставника национальной команды. Специалист посетил тренировку сборной в преддверии товарищеского матча с Чили (1:1) и выделил отличия от занятий команды под началом предшественников Черчесова.

– Я был на тренировке Черчесова перед матчем с Чили, - сказал Бышовец. - Сам процесс был направлен на моделирование игры против чилийцев. Пожалуй, это отличалось у того, что происходило у Хиддинка, Капелло и Адвоката. Хотел посмотреть и футболистов, оценить их в тренировочной работе – сразу понял, что не выйдет Джикия. Спросил по окончании тренировки Черчесова, не будет ли переход на четыре защитника. Но Стас разделяет мое мнение о том, что крайности не нужны. Он последовательно придерживается своих принципов, наигрывая организацию игры в три центральных защитника.

И сейчас уже можно говорить о том, что эта команда объединена игровой идеей, волей. Сборная умеет держать удар и отыгрываться. Есть вопросы по игровой дисциплине и по классу исполнителей. Мало выполнять тренерскую установку, важно ее творчески дополнять на поле. То, что делал Видаль, что удалось за короткий отрезок Алексису Санчесу. (Сергей ЕГОРОВ)

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