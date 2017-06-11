Анатолий Бышовец: "Почему присутствую на тренировках сборной? Я - Бышовец"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец подчеркнул, что не имеет отношения к нынешней национальной команде. Специалист присутствовал на тренировках сборной России в преддверии товарищеского матча с Чили (1:1).

– Вы в каком качестве присутствуете на тренировках – как зам Черчесова в тренерском совете технического комитета?

– Мне такое упоминание начинает надоедать. Я ни в каком комитете не состою, никакой не зам Черчесова. Никогда не входил в технический комитет, у меня нет отношений с федерацией футбола.

– Кто вы?

– Я – Бышовец. Вот и все. Хотел бы напомнить, что 50 лет назад сборная СССР обыграла чилийцев на их поле в Сантьяго, Стрельцов сделал хет-трик, а ассистировал ему я – и об этом хорошо написал статистик Аксель Вартанян. Впервые увидел реакцию болельщиков на разгром хозяев – люди выбежали на поле, и чилийцы спасались бегством.

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