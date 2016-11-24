Анатолий Бышовец: "Не стал бы сбрасывать со счетов Березуцких"

В преддверии жеребьевки Кубка конфедераций бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец рассказал, какие соперники были бы полезны для россиян и кто из игроков мог бы сыграть на Кубке. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября в Казани.

– Скоро состоится жеребьевка Кубка конфедераций. Конечно, необходим соперник, который смог бы предоставить нам максимум информации о российской команде. Думаю, матч, например, с Португалией был бы интересен. Такая встреча полезна.

Что касается состава, за последнее время было проверено много игроков и получено немало информации. Тренеру предстоит большая аналитическая работа: нужно все просчитать и определить группу футболистов, претендующих на место в основе.

Невозможно предположить, как будет выглядеть сборная в 2017 году. Состав будет варьироваться неоднократно. Думаю, что костяк составят Акинфеев, Глушаков, Зобнин. С приходом Смолова, Дзюбы мы увидим усиление. Прежде всего, формирование команды подразумевает совместимость игроков. Центр последнее время закрывают Кутепов, Васин, появился Новосельцев. Но я не стал бы сбрасывать со счетов и опытных футболистов, например, Березуцких. К Кубку конфедераций нужно сформировать качественную оборону. И дать шанс проявить себя молодежи в национальной команде. (Любовь КОНЯЕВА)