15:12 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Алмаз Мингулов: "Поле на "Центральном" перед Кубком конфедераций меняться не будет"

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Заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Алмаз Мингулов заявил, что газон на стадионе "Центральный" в Казани не будет меняться до Кубка конфедераций-2017. Арена будет одной из тренировочных площадок для участников турнира, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

- Инспекционная комиссия признала состояние поля на стадионе "Центральный" пригодным для тренировок и даже для того, чтобы принять игры Кубка конфедераций. Поле меняться не будет, – цитирует "Р-Спорт" Мингулова. - Все подготовительные работы на "Казань Арене" должны быть завершены к маю, когда мы проведем два тестовых матча. Их нужно провести при полных трибунах, чтобы отработать пропускные службы и службу логистики. Призываем болельщиков прийти на эти матчи.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170309/1117406536.html

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