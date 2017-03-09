Алмаз Мингулов: "Поле на "Центральном" перед Кубком конфедераций меняться не будет"

Заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Алмаз Мингулов заявил, что газон на стадионе "Центральный" в Казани не будет меняться до Кубка конфедераций-2017. Арена будет одной из тренировочных площадок для участников турнира, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

- Инспекционная комиссия признала состояние поля на стадионе "Центральный" пригодным для тренировок и даже для того, чтобы принять игры Кубка конфедераций. Поле меняться не будет, – цитирует "Р-Спорт" Мингулова. - Все подготовительные работы на "Казань Арене" должны быть завершены к маю, когда мы проведем два тестовых матча. Их нужно провести при полных трибунах, чтобы отработать пропускные службы и службу логистики. Призываем болельщиков прийти на эти матчи.